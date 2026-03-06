Integrierte Leitstelle Rottweil: Neue Struktur trotz Kritik – warum DRK-Trägerschaft keine Option ist

Eine Leitstelle, zwei Arbeitgeber: Das sorgt im Kreis Rottweil immer wieder für Probleme. Auch aus Sorge vor Personalproblemen steht eine Veränderung an. Das ist der aktuelle Stand.
In der Integrierten Leitstelle (ILS) landen alle Anrufe vom medizinischen Notfall bis zum Brand. Dort werden die Einsätze koordiniert und die Kräfte alarmiert. Nun ist geplant, die ILS in eine gGmbH umzuwandeln. Ein Vorhaben, das ein Insider im Gespräch mit unserer Redaktion allerdings schon als „Schnapsidee“ bezeichnet hatte. Eine alleinige Trägerschaft des DRK wie früher war ein Alternativvorschlag. Auch dieser Aspekt wurde im Sachstandsbericht aufgegriffen, den es nun im Kreisausschuss für Umwelt und Technik gab.