Integrationspolitik: 802 Geflüchtete leben in Schramberg

Mehr Vielfalt, weniger Kurse: Während Schramberg die Wochen gegen Rassismus startet, kritisiert die Stadt neue Hürden bei Integrationskursen für Geflüchtete.
Am Montag, 16. März, startet die Stadt Schramberg ihr Programm zu den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“, die jedes Jahr um den 21. März herum stattfindet. „Es ist uns wichtig, gerade in Zeiten, in denen Hass und Vorurteile geschürt werden, zunehmend Werte wie Respekt, Toleranz und Vielfalt in unserer Stadt hochzuhalten“, betont Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr.