Integrationskurs in Wolfach: Fortsetzung steht noch in den Sternen

Die Teilnehmer haben am zweiten Integrationskurs der Volkshochschule in Wolfach erzählen über ihre Erfahrungen nach einem Jahr.
Ein Jahr Unterricht liegt hinter den Teilnehmern des zweiten Integrationskurses, den die Volkshochschule in Wolfach am Freitag mit dem Abschlusstest „Leben in Deutschland“ zu Ende bringt. Jeden Schultag seit Mitte Mai 2025 ging’s für die Teilnehmer von 13.30 bis 16.45 Uhr in die Beruflichen Schulen– am Ende stolze 700 Unterrichtsstunden. Bei den Teilnehmern mischen sich Freude und Wehmut über das Ende der bunt gemischten Gemeinschaft – und bei den Organisatoren herrscht trotz positiver Bilanz Ungewissheit, ob es den geplanten dritten Kurs geben wird.