1 Im Café probieren Einheimische und Migranten ein selbstgemachtes Domino aus, mit dem man deutsche Sätze bilden kann. Foto: Freundeskreis Flüchtlinge

Das Café international des Freundeskreises Flüchtlinge zieht vom Haus an der Stiftskirche wieder um in den Interkulturellen Garten in der Römerstraße. Dort findet der erste Treffpunkt an Karfreitag statt.









Fünf Monate lang – von November an – hatte das Café im großen Saal der evangelischen Kreuzgemeinde am Doler Platz stattgefunden. In dieser Zeit waren jeweils zwischen 45 und 65 Gäste gezählt worden, gibt der Freundeskreis Flüchtlinge in einer Pressemitteilung bekannt.