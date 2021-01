Integration Wie aus Flüchtlingen Schiltacher wurden

Schiltach - Im Frühjahr 2015 hatte der Ansturm von Asylbewerbern aus Syrien, dem Kosovo und Serbien in die Bundesrepublik Folgen für die Stadt Schiltach. Obwohl die Zuweisungsquote für Schiltach damals eigentlich nur 13 betrug, hatte der Landkreis Rottweil 41 Flüchtlinge aus Afghanistan, Serbien und dem Kosovo in die Fachwerkstadt geschickt. Die meisten wurden in einem vom Landratsamt Rottweil privat angemieteten Gebäude in Vor Ebersbach untergebracht.