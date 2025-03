Integration in Wolfach: Starthilfe in einer neuen Welt

1 Die erfolgreichen Kursteilnehmenden können nach einem Jahr Arbeit zufrieden sein. Foto: Lupfer

Von Null auf B1: Ein Jahr paukten die Teilnehmer des ersten Kinzigtäler Integrationskurses fünf Tage die Woche Deutsch. Für sie war es ein fordernder Weg, der ihnen zu mehr Selbstständigkeit verhelfen soll.









In ihrer Heimat standen sie mitten im Leben. In den vergangenen elf Monaten ging es für sie buchstäblich zurück in die Schule: Nach knapp 700 Unterrichtsstunden neigt sich der erste Integrationskurs der VHS Ortenau in den Beruflichen Schulen dem Ende zu. Der zweite startet schon Ende des Monats.