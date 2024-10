Integration in Villingen-Schwenningen: Projekt „Talk am Tresen“ startet im Oktober

Projekt „Talk am Tresen“ startet im Oktober

Integration in Villingen-Schwenningen

1 Das Projekt „Talk am Tresen“ soll jungen Menschen eine Plattform zum gemeinsamen persönlichen Dialog bieten. Foto: © Prostock-studio – stock.adobe.com Foto:

Jedes neue Integrationsprojekt ist doch eigentlich ein gutes Projekt. Eigentlich ja, doch bei dem jetzt in den Jugendhäusern in Villingen-Schwenningen geplanten „Talk am Tresen“ tauchen ein paar Aber auf.









Die Frage nach dem neuen Integrationsprojekt „Talk am Tresen“ hat zunächst eine weitere zur Folge. Denn einen hohen Bekanntheitsgrad hat das Projekt nicht einmal bei jenen, die in der Integrationsarbeit schon seit Jahren engagiert sind. Und dies, obwohl der Talk bereits im Oktober in den beiden Jugendhäusern der Stadt starten soll.