Integration in Tuningen: Was es bedeutet, ein Brückenmensch zu sein

Geflüchtete ankommen lassen, Perspektiven schaffen, Krisen meistern – die Tuninger Integrationsbeauftragte Christine Ritzi erzählt, wie Integration funktioniert und wo es noch hakt.
Seit einigen Jahren ist Christine Ritzi bereits Integrationsbeauftragte der Gemeinde Tuningen und begleitet geflüchtete Menschen und Familien mit Migrationshintergrund beim Ankommen und Einleben. Im Interview spricht die Sozialarbeiterin über ihre persönliche Motivation, die Herausforderungen der vergangenen Krisenjahre und darüber, was Integration im Begegnungszentrum e5 gelingen lässt.