Integration in Hechingen: Refugio erhält 80 000 Euro aus Fördertopf

Die Landesregierung unterstützt mit dem Förderaufruf „Integration vor Ort – Stärkung kommunaler Strukturen“ 34 Integrationsprojekte im Land – darunter auch das Hechinger Refugio.
Mit dem Förderaufruf „Integration vor Ort – Stärkung kommunaler Strukturen“ werden landesweit 34 Integrationsprojekte für die Dauer von bis zu drei Jahren von der Landesregierung unterstützt. Darunter auch das Integrationsprojekt Refugio am Hechinger Obertorplatz, wie aus einer Pressemitteilung des Landesministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration hervorgeht.