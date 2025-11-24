Integration in Donaueschingen: Wie ein Gesprächscafé Flüchtlingen hilft

Menschen zwischen Integration und Abschiebung erhalten Unterstützung im Mehrgenerationenhaus.Wir fragten, wie sie die Stadtbild-Debatte sehen.
„Kaffee oder Tee?“, fragt Renate Droste einen Mann und legt ihm freundschaftlich die Hand auf den Rücken. Mittwochabends findet im Mehrgenerationenhaus in Donaueschingen ein internationales Gesprächscafé statt. Etwa zehn zugewanderte Männer und fünf Ehrenamtliche haben sich um einen Tisch versammelt. Die Stimmung wirkt freundlich, die Teilnehmenden sind per Du. Benedikt Drolshagen trägt ein Kreppband mit dem Namen Ben und sagt, er verbringe gerne Zeit hier – es mache Spaß, und er lerne viel.