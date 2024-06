Integration in den Arbeitsmarkt: 400 Flüchtlinge gehen in der Lahrer Mehrzweckhalle auf Jobsuche

400 Flüchtlinge gehen in der Lahrer Mehrzweckhalle auf Jobsuche

Integration in den Arbeitsmarkt

1 Flüchtlinge informieren sich beim Stand des Pflege-Centrums Kenk über Arbeitsmöglichkeiten. Foto: Köhler

Zwei Fliegen mit einer Klappe: Mit dem „Chancenmarkt“ in der Lahrer Mehrzweckhalle wollen das Ortenau-Jobcenter und die Agentur für Arbeit Flüchtlingen Anstellungen vermitteln und Unternehmen bei der Suche nach Fachkräfte helfen. Das kam gut an.









Unternehmensbanner, Stehtische mit Infobroschüren und gesprächsfreudige Mitarbeiter prägen das Bild der Lahrer Mehrzweckhalle am Freitagmorgen. Zahlreiche Menschen wandern von Stand zu Stand, unterhalten sich – teils in gebrochenem, teils in fortgeschrittenem Deutsch – mit den Vertretern, informieren sich über die Firmen und tauschen Kontaktdaten aus.