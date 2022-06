1 Die Betreuung der Kinder aus der Ukraine wird in den kommenden Monaten ein bestimmendes Thema werden. Foto: © Michele Ursi – stock-.adobe.com

Rund 230 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Calw. Betreut werden sie unter anderem vom Flüchtlingsmanager Michael Kunert. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, wie er zu der neu geschaffenen Stelle kam, was seine Aufgaben sind und wie es den Flüchtlingen geht.















Calw - Noch ist die neue Arbeit etwas ungewohnt für Michael Kunert. Er ist seit vielen Jahren selbstständig in der Veranstaltungsbranche. Jetzt in einer Stadtverwaltung zu arbeiten, sagt er, sei etwas völlig anderes. "Ich bin positiv überrascht", so sein Urteil nach seinem ersten Monat als Flüchtlingsmanager der Stadt Calw. Entgegen der landläufigen Vorurteile seien die Abläufe im Rathaus, was die Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge anbelangt, schnell, konkret und unbürokratisch. So ganz anders, als er es sich vorgestellt hatte.