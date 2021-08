1 Integrationsbeauftrager Uwe Hüls (von links) und Beate Schrenk Chefin des Waldecks freuen sich mit Bakary Kambi, der seine Ausbildung als Koch erfolgreich absolvierte.Foto: Waldeck Foto: Schwarzwälder Bote

Flüchtlinge: Ausbildung als Koch beendet

Bad Dürrheim. Überall fehlen Fachkräfte. Zuwanderer können helfen, diese Lücke zu schließen. Ein Beispiel, wie es funktionieren kann, gibt es im Waldeck Spa Kur- & Wellness Resort.

Wenn die richtigen Partner zusammen finden, könne daraus eine perfekte Synergie entstehen, freut sich Beate Schrenk, die Chefin des Hauses. Mit großem Engagement sorgt sich Uwe Hüls um die Zuwanderer. Er gibt ihnen Perspektiven und Hilfestellungen für den Neuanfang. Und das Zuwanderer auch richtig was drauf haben können, zeigt die Kooperation des Waldeck Spa Kur- & Wellness Resort mit dem Zentrum für Integration der Stadt.

Bakary Kambi kam vor fünf Jahren nach Deutschland mit nichts außer dem, was er bei sich trug. Er musste sich anstrengen, lernte schnell die deutsche Sprache und begann eine Ausbildung zum Koch, welche er nun erfolgreich im Waldeck abgeschlossen hat. Für ihn gibt es im Waldeck eine gute berufliche Perspektive, er wird respektiert und geschätzt, so Beate Schrenk.

Da die berufliche Eingliederung einer der zentralen Integrationsbausteine ist, sucht Uwe Hüls stets nach Partnern in der Wirtschaft, die verstanden haben, das Zuwanderung eben nicht nur humanitär geboten, sondern auch für die Wirtschaft von Vorteil sein kann. Wenn man es richtig macht. Mit dem Waldeck fand er den richtigen Partner: frisch, modern, aufgeschlossen, teilt Schrenk mit. Bakary Kambi fand hier die richtige Plattform, um beruflich durchzustarten. Das Waldeck ist stolz auf das, was er in so kurzer Zeit geleistet hat. "Gelebte Integration kann funktionieren und auch Früchte tragen", so Beate Schrenk.