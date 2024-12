Integration: Bericht: Trend zu mehr Einbürgerungen - weniger Geduldete

1 Durch verkürzte Fristen für Einbürgerungen und die neue Regelung zum Doppelpass dürfte die Zahl derjenigen, die deutsche Staatsbürger werden, erst einmal weiter steigen. Ob die Reform nach der Bundestagswahl Bestand haben wird, ist noch offen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Bundesregierung hat die Wartefrist für die Einbürgerung verkürzt und neue Perspektiven für Geduldete geschaffen. Dennoch stieg die Zahl der Menschen mit befristeten Aufenthaltstiteln.









Berlin - Die Zahl der Menschen mit befristeten Aufenthaltstiteln hat im Jahr 2023 einen Rekordwert erreicht. Waren es Mitte 2016 noch rund zwei Millionen Ausländer, die sich mit einer zeitlich begrenzten Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufhielten, so galt dies im vergangenen Jahr laut einem aktuellen Lagebericht der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, für vier Millionen Menschen. Der starke Anstieg hat auch mit dem Zuzug von Flüchtlingen infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu tun.