Instrumente der Stars: Wie das Clavinet aus Trossingen die Welt eroberte

Absatzbringer wie das Akkordeon waren ab den 1960er-Jahren nicht mehr so gefragt. Bei Hohner in Trossingen brachte man neue Produkte raus – die anders als geplant für Furore sorgten.
Nur wenige wissen heute noch, was ein Clavinet ist. Auch die Melodica ist nicht mehr in aller Munde. Beide Musikinstrumente stammen aus dem Hause Hohner. Das Trossinger Unternehmen reagierte damit ab den 1960er-Jahren auf den teils dramatischen Nachfragerückgang auf langjährige Absatzbringer wie dem Akkordeon oder der Mundharmonika. Interessante Fakten hat dazu der Musikjournalist sowie Rundfunk- und Buchautor Christoph Wagner in seinem neuen Buch „Freak-Sounds – Musik abseits der Norm“ zusammengetragen.