Instrumente der Stars: Wie das Clavinet aus Trossingen die Welt eroberte

Absatzbringer wie das Akkordeon waren ab den 1960er-Jahren nicht mehr so gefragt. Bei Hohner in Trossingen brachte man neue Produkte raus – die anders als geplant für Furore sorgten.

Nur wenige wissen heute noch, was ein Clavinet ist. Auch die Melodica ist nicht mehr in aller Munde. Beide Musikinstrumente stammen aus dem Hause Hohner. Das Trossinger Unternehmen reagierte damit ab den 1960er-Jahren auf den teils dramatischen Nachfragerückgang auf langjährige Absatzbringer wie dem Akkordeon oder der Mundharmonika. Interessante Fakten hat dazu der Musikjournalist sowie Rundfunk- und Buchautor Christoph Wagner in seinem neuen Buch „Freak-Sounds – Musik abseits der Norm“ zusammengetragen.

Der 69-Jährige stammt aus Balingen, lebt seit vielen Jahren in Großbritannien und veröffentlichte eine Reihe von Büchern; darunter „Das Akkordeon oder die Erfindung der populären Musik“ (2001) oder „Jodelmania. Von den Alpen nach Amerika und darüber hinaus“ (2019). Zu seinen Interessensgebieten sagt er im Gespräch mit der Redaktion: „An den musikalischen Rändern passieren die interessanten Dinge, weil da die Musik mehr im Mittelpunkt steht als der Kommerz“.

Daher auch der Titel seines aktuellen Buches „Freak-Sounds“, also Klänge abseits der Norm, gespielt auf Instrumenten, die man heute gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Darin ist jeweils ein Kapitel dem Clavinet und der Melodica gewidmet, beide aus dem Hause Hohner.

Der Entwickler

Interessant aus seiner Sicht: Für den Erfolg der damals neuen Instrumente sorgten Musiker, die man bei Hohner so nicht als Zielgruppe im Fokus gehabt hatte. Darunter Weltstars wie Stevie Wonder, James Brown, Billie Preston und sogar Michael Jackson. Das Clavinet erfunden hat Anfang der 1960er-Jahre Ernst Zacharias, Mitarbeiter in der Hohner-Entwicklungsabteilung. „Akkordeon und Mundharmonika waren zu diesem Zeitpunkt vollkommen aus der Mode gekommen, und bei Hohner suchte man fieberhaft, neue Instrumente zu entwickeln. Der moderne Zeitgeist damals war elektrisch und auf Lautstärke getrimmt“, berichtet Wagner. 1966 ging das Clavinet als eine Art Heimkeyboard in Produktion . Als Käufer stellte man sich bei Hohner die Familie in einem Mehrfamilienhaus vor. Das Clavinet beanspruchte nicht so viel Platz und war billiger als ein Klavier. Darüber hinaus konnte man Kopfhörer anschließen – auch um die Nachbarn nicht zu nerven.

Stevie Wonder am Clavinet. Foto: Sammlung C. Wagner

Der Erfolg kam auf anderem Weg und über einen ganz anderen Absatzmarkt in den USA: „Dort war das Instrument nicht nur bei afroamerikanischen Musikern gefragt, auch Keyboardspieler anderer Stilrichtungen der Pop- und Rockmusik setzten es ein“, so Autor Wagner. So Garth Hudson von The Band, die als Begleitmusiker von Bob Dylan weltweite Erfolge feierten.

Hit von Stevie Wonder

Als eine Art Eisbrecher fungierte Stevie Wonder mit seinem Hit „Superstition“ (1972), bei dem das Clavinet eine tonangebende Rolle spielt. So fand es Verbreitung in der Funk- und Soulmusik der USA, aber auch in der deutschen Jazzszene kam es zum Einsatz. Dann kam es in den 1980er-Jahre aus der Mode, die Firma Hohner stellte die Produktion ein.

Melodica statt Blockflöte

Bereits 1958 kam die erste Melodica aus dem Hause Hohner auf dem Markt. Die Neuentwicklung sollte die nicht mehr so gefragte Blockflöte als Schulinstrument ersetzen. Kinder sollten außerdem an ein Tasteninstrument herangeführt werden. Entwickler war Wolf Linde. Die Melodica wird laut Christoph Wagner bis heute produziert und fand – auch durch das weltumspannende Vertriebsnetz von Hohner – Verbreitung in der ganzen Welt in verschiedenen Stilen. Darunter im Jazz, im Reggae, in der amerikanischen Countrymusik. „An den Rändern der Popmusik wird experimentiert. Alternative Rockgruppen sind dauernd auf der Suche nach ausgefallenen Sounds.“ Aber auch bekanntere Bands wie die „Hooters“ setzen die Melodica ein. „Bei Live-Auftritten spielen die Hooters bis zu drei Melodicas gleichzeitig“, weiß Christoph Wagner. Da die Melodica gleichzeitig Blas- und Tasteninstrument sei, besitze sie sowohl rythmische als auch melodische Potenziale.

Die Hooters setzen Melodicas ein. Foto: Sammlung C. Wagner

Auch wenn das Clavinet aus der Mode gekommen sei, gelte es mittlerweile als begehrtes Sammlerobjekt. Wagner selber sollte das Klavier erlernen, fand dann aber das Schlagzeug cooler.

Für Rundfunk und andere Medien sei er immer auf der Suche nach Themen und so auch auf das Clavinet und die Melodica von Hohner gestoßen. Und das Archiv des Deutschen Harmonikamuseums in Trossingen sei ein reicher Fundus für seine Arbeit.

Info

Das Buch:

„Freak-Sounds. Musik abseits der Norm“ ist als Taschenbuch mit 288 Seiten erschienen. Herausgeber ist die Schott Music GmbH & Co KG – Zeitschriften. Die ISBN-10-Nummer lautet 3795734134.

Die Musik:

Viele der in dem Buch erwähnten Musiker kann man sich beispielsweise über die Plattform Youtube ansehen und -hören. Darunter natürlich Stevie Wonder mit seinem Hit Superstition, aber auch Reggae-Musiker Augustus Pablo mit der Melodica oder den Hooters.