Wertvolle Geige, zittrige Nerven und ein offener Brief: Was sich für Musiker im Handgepäck bei Lufthansa jetzt ändert – und warum Violinistin Carolin Widmann plötzlich weltweite Dankespost bekommt.
Leipzig - "Es war gespenstisch und ich bin zehntausende Tode gestorben". So schildert die Musikerin Carolin Widmann ihr Erlebnis bei einem Flug von Helsinki nach Leipzig. Am Check-in-Schalter der Lufthansa wird ihr nicht erlaubt, ihre 244 Jahre alte Geige samt Geigenkasten und Bögen als Handgepäck in den Flieger mitzunehmen. Sie packt das wertvolle Instrument von Giovanni Battista Guadagnini aus dem Jahr 1782 aus und hegt es auf dem Flug wie ein Baby auf ihrem Schoß.