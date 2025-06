1 Michael Widmann ist als Geschäftsführer der Caritas Zollern freigestellt. Foto: Kauffmann Einschnitt bei der Caritas Zollern: Geschäftsführer Michael Widmann ist freigestellt. Interimsweise übernimmt Hartmut von Schöning, der als Krisenmanager gilt – was bisher bekannt ist.







Link kopiert



Der Caritasverband Zollern mit Sitz in Hechingen befindet sich in einer schwierigen wirtschaftliche Situation. Was schon seit einiger Zeit kursierte, bestätigt die Caritas nun offiziell in einer Pressemitteilung, in der von „finanziellen Engpässen“ die Rede ist.