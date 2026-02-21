Institut fordert Förderung vom Bund: Für viele Ortenauer bleibt der Traum von Eigentum unerfüllt

Der Wunsch nach Eigentum wird laut Petsel-Institut für viele nicht zur Realität. So würden rund 90 000 Ortenauer zur „Verlierer-Generation“ auf dem Wohnungsmarkt gehören.
Vom Einfamilienhaus bis zur Eigentumswohnung – im Ortenaukreis gibt es rund 108 200 Wohnungen, für die keine Miete bezahlt werden muss. Denn ihre Eigentümer nutzen sie selbst. 35 Prozent davon leben in einer Eigentumswohnung. Das geht aus einer regionalen Wohnungsmarkt-Analyse hervor, die das Pestel-Institut im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel gemacht hat.