Instandsetzungen: A 5 wird in Fahrtrichtung Karlsruhe ab Efringen-Kirchen voll gesperrt

Die A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe muss ab der Anschlussstelle Efringen-Kirchen für eine Nacht voll gesperrt werden. Die Lärmschutzwand bei Rheinweiler wird saniert.

Die Autobahn GmbH Südwest setzt derzeit bei Rheinweiler die Lärmschutzwand auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Efringen-Kirchen und Neuenburg in Fahrtrichtung Karlsruhe instand. Zum Aufbau der Verkehrssicherung ist eine nächtliche Vollsperrung von Samstag, 25. April, ab etwa 20 Uhr bis Sonntag, 26. April, 5 Uhr, ab der Anschlussstelle Efringen-Kirchen in Fahrtrichtung Karlsruhe erforderlich.

Die Umleitung erfolgt über die Bedarfsumleitungsstrecke U 5 und ist ausgeschildert. Die Vollsperrung wurde bewusst nachts und am Wochenende eingerichtet, um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Ab dem 26. April steht den Verkehrsteilnehmern in Fahrtrichtung Karlsruhe bis Ende Juni nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde. Während der Bauzeit bleibt außerdem die PWC-Anlage Rheinaue gesperrt. Die Fahrtrichtung Basel ist von den Baumaßnahmen nicht betroffen. Im Sommer ist eine weitere nächtliche Vollsperrung erforderlich, teilt die Autobahn GmbH Südwest mit. Den Termin wird sie noch bekannt geben.