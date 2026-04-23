Instandsetzungen: A 5 wird in Fahrtrichtung Karlsruhe ab Efringen-Kirchen voll gesperrt

Die A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe muss ab der Anschlussstelle Efringen-Kirchen für eine Nacht voll gesperrt werden. Die Lärmschutzwand bei Rheinweiler wird saniert.
Die Autobahn GmbH Südwest setzt derzeit bei Rheinweiler die Lärmschutzwand auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Efringen-Kirchen und Neuenburg in Fahrtrichtung Karlsruhe instand. Zum Aufbau der Verkehrssicherung ist eine nächtliche Vollsperrung von Samstag, 25. April, ab etwa 20 Uhr bis Sonntag, 26. April, 5 Uhr, ab der Anschlussstelle Efringen-Kirchen in Fahrtrichtung Karlsruhe erforderlich.