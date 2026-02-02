Installation Wassertretanlage: Wie Schenkenzell attraktiver werden will

Mit einer Förderung aus dem Leader-Regionalbudget will die Gemeinde eine Wassertretanlage im Bereich des Freizeitgeländes Heilig Garten herstellen.
In der Sitzung des Gemeinderats berichtete Bürgermeister Bernd Heinzelmann über den im Dezember 2025 erfolgten Projektaufruf für das Leader-Regionalbudget. Geplante Projekte müssten bis spätestens 6. März 2026 eingereicht werden. Wie in der Vergangenheit würden kleinere Vorhaben, die zwischen 3750 Euro und maximal 20 000 Euro kosten, zu 80 Prozent gefördert.