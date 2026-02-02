Installation Wassertretanlage: Wie Schenkenzell attraktiver werden will

Mit einer Förderung aus dem Leader-Regionalbudget will die Gemeinde eine Wassertretanlage im Bereich des Freizeitgeländes Heilig Garten herstellen.

In der Sitzung des Gemeinderats berichtete Bürgermeister Bernd Heinzelmann über den im Dezember 2025 erfolgten Projektaufruf für das Leader-Regionalbudget. Geplante Projekte müssten bis spätestens 6. März 2026 eingereicht werden. Wie in der Vergangenheit würden kleinere Vorhaben, die zwischen 3750 Euro und maximal 20 000 Euro kosten, zu 80 Prozent gefördert.

Bedingungen für Förderung Vor der Förderzusage dürfe mit der Maßnahme nicht begonnen, andererseits müsse sie nach Bewilligung noch im Jahre 2026 abgeschlossen werden.

Die geplanten Projekte müssten in die Handlungsfelder wie Lebens- und Naturraum, Wirtschaftsraum oder Tourismus und Kultur passen, schilderte der Bürgermeister.

Ehemalige Förderungen

Beispiele, in denen die Kommune, beziehungsweise katholische Kirchengemeinde davon profitierte, waren die Sanierung des Klostermuseums in Wittichen, die Wiederherstellung des Roßbergsteigs und die eingerichtete Rundwanderung „Rund um Kaltbrunn“ mit Spielgeräten. Dies hat jeweils zur Steigerung der Attraktivität des Luftkurorts beigetragen.

Rat Werner Kaufmann konnte sich für die im Haushaltsplan eingestellten 20 000 Euro für die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes in der Bahnhofstraße nicht anfreunden. Er bezweifelte, ob dies an einer stark frequentierten Straße von Touristen angenommen werde. Außerdem seien nur zwei Stellplätze möglich. In der Sitzung machten weitere Vorschläge wie eine Wassertretanlage und Fitnesspfad die Runde. Letztlich entschieden sich die Räte für diese Reihenfolge. Während bei der Wassertretanlage Konsens herrschte, dass sie im Freizeitgelände Heilig-Garten im Bereich des Reinerzau-Ufers angesiedelt werden soll, soll über den Standort eines Fitnesspfads in einer späteren Ratssitzung beraten werden. Ein zweites Projekt wäre ohnehin in diesem Jahr nicht umsetzbar.

Einstimmig beauftragte das Ratsgremium die Verwaltung, das Projekt Wassertretanlage für das Leader-Regionalbudget anzumelden.