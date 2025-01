Die Stadtwerke Schramberg haben Ende vergangenen Jahres die Säule mit zwei Ladepunkten installiert und jetzt in Betrieb genommen.

Mit der hohen Leistung von 150 Kilowatt lässt sich ein vollelektrisches Fahrzeug an der Schnellladesäule in der Regel binnen 20 bis 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen. „Dieses neue Angebot ist insbesondere für den Durchgangsverkehr interessant. Autofahrer können hier eine kurze Ladepause einlegen, einen Kaffee trinken und dann weiterfahren“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kälble.

Wenn die Möglichkeit gut angenommen wird, soll eine zweite Schnellladesäule errichtet werden – alle technischen Voraussetzungen dafür wurden bereits geschaffen. „An der Schnellladesäule“, so Christian Blessing von den Stadtwerken, „kann auch direkt mit dem Handy bezahlt werden.“

E-Fahrzeuge dürften mehr werden

„Der konsequente Ausbau der Ladeinfrastruktur ist eine wesentliche Voraussetzung für weiteres Wachstum bei der Elektromobilität. Als Stadtwerke leisten wir seit 2019 schon einen Beitrag zu einem flächendeckenden Angebot an öffentlichen Lademöglichkeiten“, so Peter Kälble weiter. Im vergangenen Jahr sei die Elektromobilität in Deutschland etwas ins Stocken geraten, mittel- und langfristig werde die Zahl der E-Fahrzeuge aber weiter steigen. „Darauf stellen wir uns ein und wollen angemessen die Ladeinfrastruktur ausbauen“, betont Kälble. Der Standort der neuen Schnellladesäule direkt an der Bundesstraße 462 sei ideal für den überörtlichen Verkehr. Bislang betreiben die Stadtwerke vier öffentliche Ladestationen im Stadtgebiet: Beim Rathaus in der Talstadt, beim Hallenbad „badschnass“ in Sulgen, bei der Ortsverwaltung in Waldmössingen sowie am Dorfplatz in Tennenbronn. Dies sind jeodch keine Schnellladestationen, sie haben eine Leistung von jeweils 22 kW je Ladepunkt.