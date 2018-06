Region Instagram-Ranking: #schwarzwald Nummer Eins

Kraftfahrt-Bundesamt

Rückruf von 60.000 Diesel-Audis angeordnet

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat nach den von Audi gemeldeten "Auffälligkeiten" an der Abgas-Software jetzt den Rückruf der 33.000 betroffenen Autos in Deutschland angeordnet. Weltweit muss der Hersteller aus Ingolstadt weitere 60.000 Wagen in die Werkstatt holen.