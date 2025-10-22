Instagram-Baumchallenge: Wie kreativ Vereine im Wiesental Bäume pflanzen

Die einen fahren ganz groß auf, die anderen sind besonders lustig – so kreativ beteiligen sich die Vereine und Feuerwehren im Wiesental an der Baumchallenge 2025.
Ihren Ursprung hat sie bei den Freiwilligen Feuerwehren, mittlerweile machen alle möglichen Gruppen und Konstellationen bei der Baumchallenge mit – ein Trend mit Klimaschutz-Wirkung, der viral geht. Bäume pflanzen – das klingt zunächst wenig spektakulär, doch bei dieser Challenge zeigen die Gruppen äußerst viel Kreativität. Wir haben uns einige der Beiträge aus dem Wiesental angeschaut.