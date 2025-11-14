Insta-Hotspot in Indonesien: Streit um Glasaufzug spaltet Bali – Baustopp auf Nusa Penida

Bauruine statt Panoramablick: Ein Glasaufzug an Balis weltberühmter T-Rex-Klippe spaltet Besucher und Behörden. Es geht um Genehmigungen, Naturschutz und den Spagat zwischen Tradition und Tourismus.
Denpasar - Nur eine halbe Fährstunde von Bali entfernt liegt Nusa Penida – eine Insel voll schroffer Felsen, türkisblauer Buchten und wilder Schönheit. Hauptattraktion für Reisende ist der atemberaubende Blick auf den Kelingking Beach: Die Klippen formen – von oben betrachtet – einen riesigen Dinosaurierkopf mit geöffnetem Maul, als würde das Meer gleich von einem urzeitlichen Wesen verschlungen. Doch wo einst nur die Natur das Sagen hatte, ragt nun der unfertige Bauturm für einen geplanten Glasaufzug in die Höhe – und sorgt für heftige Kontroversen.