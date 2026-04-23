Insolvenzverfahren in Albstadt: Rofu Kinderland macht dicht

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Januar war man auf der Suche nach einem Investor. Der ist zwar gefunden, einige Filialen schließen aber trotzdem.
Bereits im Januar war bekannt geworden, dass der Spielwarenhändler Rofu Kinderland insolvent ist. Man schickte sich damals an, die ganze Thematik in Eigenverwaltung anzugehen und vor allem nach einem Investor zu suchen. Der Händler hat auch eine Filiale in Albstadt. Noch im Januar hieß es von einem Unternehmenssprecher, man werde „alle Umsatz- und Kostenpositionen genau analysieren und Sanierungsmaßnahmen prüfen“. Das ist nun abgeschlossen. Auch ein Investor ist gefunden, wie Rofu in einer Pressemeldung mitteilt. Das Unternehmen mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach in Rheinland-Pfalz hat eine Investorenvereinbarung mit der Firma Kids & School Holding GmbH geschlossen. „Zusammen mit einer Investorengruppe werden die Voraussetzungen geschaffen, um Rofu finanziell zukunftsfähig und wirtschaftlich erfolgreich aufzustellen“, heißt es in der Mitteilung weiter.