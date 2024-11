Insolvenzen im Kinzigtal: Diese Gemeinde ist besonders von Pleiten betroffen

1 Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland 2021 sprunghaft stieg und dann sank, sieht der Trend im Tal anders aus. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-ZeFernando Gutierrez-Juarez

Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Deutschland ist im dritten Quartal des Jahres auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Wie es bei den Privatinsolvenzen aussieht, bleibt abzuwarten. Im Kinzigtal werden aber immer mehr Verbraucher zahlungsunfähig.









Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in Deutschland nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle im dritten Quartal 2024 auf einen Rekordwert gestiegen: Es gab in diesem Zeitraum so viele Firmenpleiten wie in keinem anderen Quartal seit 2010. 3991 waren angemeldet worden – so viele wie seit 14 Jahren nicht mehr. Gerade in Baden-Württemberg ist der Zuwachs im Vergleich zum dritten Quartal 2023 deutlich: Damals hatte es 42 Prozent weniger beantragte Firmeninsolvenzen gegeben.