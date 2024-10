Die Großbäckerei Sternenbäck ist insolvent, und das hat bereits Auswirkungen: Wie ein Aushang an der Filiale bei der Johannesbrücke in der Unterstadt informiert, bleibt dieser Standort schon früher als erwartet „dauerhaft geschlossen“.

Ursprünglich sollten die Filialen spätestens am 30. November schließen, hieß es noch Anfang Oktober. Auf dem Aushang am Fenster der Filiale in der Unterstadt, steht derweil: „Mit schwerem Herzen müssen wir Ihnen mitteilen, dass unsere Sternenbäckerei leider dauerhaft geschlossen bleibt.“

Öffnungszeiten eingeschränkt

Eigentlich sollte das Sternenbäck-Café an der Johannesbrücke bis Ende November geöffnet haben, aber offenbar findet das Personal längst neue Stellen. Und: Die verbliebene Belegschaft kann und will die Lücken nicht mehr schließen, wie zu hören ist. Deshalb wurden bereits in den vergangenen Wochen die Öffnungszeit eingeschränkt.