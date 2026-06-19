Insolvenz Vinzenz von Paul Kliniken: Bestürzung in den Thermestädten Bad Überkingen und Bad Ditzenbach

Mit der Insolvenz Vinzenz von Paul Kliniken haben die Bürgermeister nicht gerettet. Sie hoffen auf Lösungen für die Thermen und Reha-Kliniken in ihren Städten.

Schockiert und bestürzt haben Bad Ditzenbachs Bürgermeister Herbert Juhn und Bad Überkingens Rathauschef Matthias Heim die Nachricht aufgenommen, dass die Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH Insolvenzantrag stellen muss. Die Insolvenz erstreckt sich auf die Vinzenz Klinik und die Vinzenz Therme in Bad Ditzenbach, die Luise von Marillac Klinik in Bad Überkingen sowie das Marienhospital Stuttgart.

„Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, sagt Juhn auf Nachfrage. Er wisse zwar, dass die finanzielle Lage bei der Bad Ditzenbacher Vinzenz Therme - wie bei vielen anderen Bädern auch - angespannt sei. Dies hänge auch damit zusammen, dass die Vinzenz Therme bei den Fördermöglichkeiten durch’s Raster falle: Weil es sich nicht um ein kommunales Bad handle, gehe Bad Ditzenbach bei den staatlichen Fördergeldern leer aus. „Wir haben mehrfach versucht, das zu ändern“, betont Juhn. Doch bisher leider ohne Erfolg.

Juhn: „Unsere Gesundheitsversorgung steht vor dem Kollaps“

Die Vinzenz Klinik sei seiner Einschätzung und Information nach „gut ausgelastet“; sie besitze auch über den Landkreis Göppingen hinaus einen sehr guten Ruf. „Sie ist beliebt und fachlich top.“ Doch Juhn weiß, dass Rehakliniken ebenfalls „zu kämpfen haben“: Sparmaßnahmen gingen auch zulasten der Kliniken. „Unsere Gesundheitsversorgung steht vor dem Kollaps“, konstatiert Juhn und fügt frustriert an: „Was von oben herab gesetzlich beschlossen wird, wird unsere Gesundheitsversorgung radikal verändern und zerschlagen.“

Doch freilich hofft Juhn, dass es in Bad Ditzenbach mit der Vinzenz Klinik und Vinzenz Therme weitergeht: Eine Schließung wäre „ein wahnsinniger Verlust - das könnte man sich gar nicht vorstellen.“

„Uns wurde immer gesagt, dass die Klinik voll ist“

Das bestätigt Bad Überkingens Bürgermeister Matthias Heim. Auch er zeigt sich überrascht: Es habe bisher nichts dafür gesprochen, dass die Luise von Marillac Klinik in Bad Überkingen und der gesamte Verbund „in einer Notsituation sind“. Auch er betont: „Uns wurde immer gesagt, dass die Klinik voll ist.“ Seines Wissens nach gebe es sogar eine Warteliste. Über die Gründe kann Heim zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. „Es ist schwierig zu sagen, woran es liegt“, ergänzt der Bürgermeister, der keine Mutmaßungen anstellen will. Klar ist aber auch für ihn: „Es liegt auch an den Umständen, dass unser Gesundheitssystem unterfinanziert ist.“ Heim wünscht sich - auch für die Patientinnen der Luise von Marillac Klinik -, dass eine Lösung gefunden wird, dass der Betrieb weitergeht „und nachhaltig gesichert ist“.

Es handle sich um eine tolle Einrichtung, die in dieser Form in Deutschland einmalig und seit 15 Jahren fester Bestandteil der Gemeinde Bad Überkingen sei.