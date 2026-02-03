Insolvenz: Konjunkturflaute trifft Sanierungsspezialisten

Das Bauunternehmen DI-ZWO GmbH ist zahlungsunfähig. Das Amtsgericht Rottweil bestellte einen vorläufigen Insolvenzverwalter.
Das Amtsgericht Rottweil hat für die DI-ZWO GmbH („DiZwo“) mit Sitz in Schramberg einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das Unternehmen in der Geißhaldenstraße hatte selbst einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. In der Folge bestellte das zuständige Amtsgericht Rottweil am 29. Januar Rechtsanwalt Christian Zschocke von der Kanzlei Haischer & Partner aus Villingen-Schwenningen zum vorläufigen Insolvenzverwalter.