Insolvenz: Konjunkturflaute trifft Sanierungsspezialisten

Das Amtsgericht Rottweil hat für die DI-ZWO GmbH („DiZwo“) mit Sitz in Schramberg einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das Unternehmen in der Geißhaldenstraße hatte selbst einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. In der Folge bestellte das zuständige Amtsgericht Rottweil am 29. Januar Rechtsanwalt Christian Zschocke von der Kanzlei Haischer & Partner aus Villingen-Schwenningen zum vorläufigen Insolvenzverwalter.

Nach Informationen unserer Zeitung führten mehrere Faktoren zu dem Insolvenzantrag. Ausschlaggebend waren zum einen die allgemein schwierige konjunkturelle Lage nach zwei Jahren Rezession und einem Jahr wirtschaftlicher Stagnation.

Forderungsausfälle

Zum anderen belasteten hohe Forderungsausfälle das Unternehmen: Kunden beglichen von DiZwo in Rechnung gestellte Leistungen nicht oder nur verzögert. Hinzu kommen strukturelle Probleme in der Baubranche. So seien die von der Bundesregierung angekündigten Mittel aus dem Sondervermögen bislang nicht in dem erwarteten Umfang bei den Unternehmen angekommen.

Projekte in der Region

DiZwo gilt als Spezialist für Bauwerksanierung und war in den vergangenen Jahren an zahlreichen Projekten in der Region beteiligt.

Dazu zählen unter anderem die Göttelbach-Verdohlung in der Schramberger Talstadt, die Stützwandsanierung an der B33 zwischen Triberg und Hornberg, der Neubau der Brücke in Hinter-Kaltbrunn sowie Brückensanierungen in Hardt und Lauterbach.