Unsere Besten Gitta Bertram und Veronica Munin-Glück bieten Kunst und Kultur in einem Raum ohne Barrieren

Die beiden Künstlerinnen Gitta Bertram und Veronica Munin-Glück stehen hinter der „Halle 16“ in Sulz am Neckar, die sich zu einer festen Größe in der Kulturlandschaft Sulz und Umgebung entwickelt hat. Als sie auf der Suche nach einem Atelier waren, überzeugte sie der Charme des alten Gebäudes mit seinen Stahlträgern, der Verglasung und dem natürlichen Licht.