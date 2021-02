Insolvenz in St. Georgen Firma Grässlin an Konkurrent verkauft

Während der Insolvenzverwalter damals davon spricht, dass es mehrere Interessenten gibt, ist nun klar: einer davon war von Anfang an die Theben-Gruppe aus Haigerloch. Und sie erhielt am Ende der Verhandlungen auch den Zuschlag.

Die im Zollernalbkreis ansässige Firma habe einige Gemeinsamkeiten mit Grässlin, erklärt Theben-Pressesprecherin Stephanie van der Velden auf Nachfrage unserer Zeitung. Beide Unternehmen sind Familienbetriebe und stellen Zeitschaltuhren her. "Wir waren lange Zeit auch Konkurrenten", erklärt van der Velden. "Aber wir haben auch gesehen, dass es für Grässlin durch die ständigen Verkäufe, die das Unternehmen durchlitten hat, immer schwieriger wurde."­

Rechte erworben

Entsprechend verfolgte Theben die vergangenen turbulenten Jahre des einst von Dieter Grässlin gegründeten Zeitschalttechnik-Betriebs. Als im September klar wurde, dass die Insolvenzmasse für ein Verfahren ausreiche, habe man sich um die Übernahme von Grässlin bemüht, so van der Velden. Mit Erfolg: Seit diesem Monat gehören der Firma, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, die Rechte an der Unternehmensmarke sowie an diversen Produkten.

Wie geht es nun weiter? "Der operative Geschäftsbetrieb wird neu aufgenommen und zukünftig in der neuen Grässlin Zeitschalttechnik erfolgen", heißt es hierzu in der offiziellen Verkündung. "Im Zuge dessen wird die Grässlin Zeitschalttechnik GmbH mit Sitz in St. Georgen als eigenständige Tochtergesellschaft innerhalb der Theben Gruppe gegründet."

Was das für den Standort St. Georgen bedeutet, lässt sich derzeit nicht abschließend beantworten, erklärt van der Velden. "Wir sind gerade in der Findungsphase, welche Produkte wir im Portfolio weiterführen werden", erklärt sie. "Und davon hängt auch ab, welches Team an Mitarbeitern dann dort weiter arbeitet."

Vorsitzender will Marke alten Glanz zurückgeben

Aktuell werde also der Neustart der Marke Grässlin vorbereitet. Ein Team aus "erfahrenen Entwicklern, Supply-Chain-Managern, Administration und Vertrieb/Marketing" soll die langjährigen Kunden aufnehmen. Zum Geschäftsführer wird Gerhard Koch benannt.

"Die Übernahme der Marke Grässlin bietet uns eine hervorragende Möglichkeit, den Ausbau der Theben-Gruppe voranzutreiben", erklärt dieser. "Wir gewinnen nicht nur leistungsfähige und praxisbewährte Produkte hinzu, sondern auch ein motiviertes Team und ein zusätzliches Potenzial treuer Kunden, die seit vielen Jahren auf Grässlin setzen."

Bislang klingt es demnach so, als würde man anstreben, der bekannten St. Georgener Marke wieder auf die Beine zu helfen. Die Worte von Sebastian Schwenk, Vorstandsvorsitzender der Theben-Gruppe, könnten für die in der Bergstadt Beschäftigten ein erster Hoffnungsschimmer sein. "Der Erwerb der Marke Grässlin fällt mit dem 100-jährigen Jubiläum von Theben zusammen", sagt er.­ "Vor diesem Hintergrund ist es mir persönlich und uns als Unternehmen wichtig, dieser bekannten und traditionsreichen Marke wieder etwas von ihrem alten Glanz zurückzugeben und gleichzeitig Synergien zwischen Theben und Grässlin zu schaffen."

Teilbereiche bereits im Jahr 2000 verkauft

Die Firma Grässlin wurde 1956 in St. Georgen als Familienunternehmen gegründet und gilt wie Theben als ein Pionier im Bereich der Zeitschalttechnik. Zum Portfolio zählten Produkte in den Bereichen Zeitschalttechnik, Licht- und Temperatursteuerung sowie Tarifschalttechnik. Bereits im Jahr 2000 wurden Teilbereiche des Unternehmens, die Grässlin Präzisionstechnik, Grässlin KBS und Grässlin Automationssysteme, an GE Power Controls verkauft. Seit 2007 war Grässlin Teil des US-amerikanischen Unternehmens Intermatic.

Mit weltweit zwölf Tochterunternehmen und über 60 Vertretungen zählt die Theben-Gruppe nach eigener Auskunft zu den führenden Herstellern von Lösungen zur Haus- und Gebäudeautomation. Weltweit beschäftigt das 1921 gegründete Familienunternehmen knapp 750 Mitarbeiter, davon 615 in Deutschland.

Theben bietet Lösungen zur energieeffizienten Zeit-, Licht- und Klimasteuerung rund ums Gebäude wie Zeitschaltuhren, LED-Strahler, Präsenz- und Bewegungsmelder, Uhrenthermostate und Smart Home Systeme.