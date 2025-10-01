Insolvenz in Burladingen: IG Metall – Gewefa hielt die Löhne zurück

Nachdem die Traditionsfirma Gewefa in Burladingen Insolvenz gemeldet hat, sprach unsere Redaktion mit der Gewerkschaft IG-Metall und dem Insolvenzverwalter.
Zur aktuellen Situation, die in Burladingen immerhin 80 Arbeitskräfte betrifft, nahm Nicole Platzdasch Stellung. Sie ist im Zollernalbkreis für die IG-Metall Albstadt die Erste Bevollmächtigte und Kassiererin dieser Gewerkschaft in der Region. Die IG-Metall gilt bundesweit wohl als die stärkste und am besten organisierte Arbeitnehmervertretung.