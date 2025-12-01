Insolvenz in Albstadt: Mayer & Cie. schließt - „Was hier passiert ist, ist nicht ungewöhnlich

Der insolvente Tailfinger Strickmaschinenhersteller Mayer & Cie. stellt Produktion und Geschäftsbetrieb ein. 350 Arbeitsplätze gehen verloren, davon 280 in Albstadt.
Die Hoffnung, dass ein auswärtiger Investor dem schwächelnden Weltmarktführer für Rundstrickmaschinen zu neuer Liquidität verhelfen und so den Fortbestand der Produktion sichern könnte, hat sich zerschlagen; der eine, mit dem der Generalbevollmächtigte der Insolvenz, Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger, im Gespräch gewesen war, hat in der vergangenen Woche abgesagt. Am Montagnachmittag teilte Mucha der Belegschaft bei einer Betriebsversammlung mit, dass die Produktion Ende Januar eingestellt wird.