Insolvenz in Albstadt: Biggi M Mode ist zahlungsunfähig

Das Tailfinger Textilunternehmen Biggi M Mode hat am Freitag beim Amtsgericht Hechingen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt.
25 Jahre nach der Firmengründung sieht sich die Firma „Biggi M Mode“ gezwungen, den durch die anhaltende Wirtschaftsflaute verursachten Umsatzeinbußen Tribut zu zollen. Am 10. Oktober hat sie den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Hechingen gestellt; dieses hat den Ravensburger Rechtsanwalt Matthäus Rösch zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.