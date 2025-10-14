Insolvenz in Albstadt: Biggi M Mode ist zahlungsunfähig

25 Jahre nach der Firmengründung sieht sich die Firma „Biggi M Mode“ gezwungen, den durch die anhaltende Wirtschaftsflaute verursachten Umsatzeinbußen Tribut zu zollen. Am 10. Oktober hat sie den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Hechingen gestellt; dieses hat den Ravensburger Rechtsanwalt Matthäus Rösch zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Wie Rösch auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, ist ein anhaltender Nachfragerückgang auf dem Bekleidungsmarkt dem Unternehmen zum Verhängnis geworden. Biggi M Mode – das Firmenlabel heißt „seeyou“ – beliefert den Fachhandel vorwiegend mit Damenmode in großen Größen; dieser hatte aufgrund der wirtschaftsbedingten Kaufzurückhaltung der Kundinnen seinerseits die Aufträge zurückgefahren.

Die chronisch niedrigen Leitzinsen machen zu schaffen

Laut Manuel Merz, zusammen mit Brigitte Merz Geschäftsführer von Biggi M Mode, hatte auch die extreme Teuerung in der Türkei zu der Misere beigetragen, weil sie die Kosten in die Höhe trieb: Das Unternehmen beschäftigt außer den beiden Geschäftsführern noch neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Tailfingen, hauptsächlich in der Verwaltung und der Musternäherei. Gefertigt wird die Ware nach Merz’ Angaben von Zulieferern im Inland, im europäischen Ausland und eben in der Türkei; die dortige Inflation, die durch politisch gewollte, chronisch niedrige Leitzinsen beflügelt wurde und derzeit immer noch über 30 Prozent liegt, war Gift für die Tailfinger Firma.

Wie es weiter gehen soll, lässt sich laut Matthäus Rösch derzeit nur schwer sagen. Die Septemberlöhne sind gezahlt worden, im letzten Quartal des Jahres bezieht die Belegschaft Insolvenzgeld – Biggi M Mode hat eher früh als spät die Reißleine gezogen. Jetzt wird erst einmal geprüft, wie hoch die Liquidität noch ist; vom Ergebnis dieser Prüfung wird abhängen, ob das Insolvenzverfahren eröffnet und eventuell der Betrieb fortgeführt werden kann. Gelänge es, eine neue Frühjahr-Sommer-Kollektion zu finanzieren, wäre schon einiges gewonnen. Aber so weit ist man momentan noch nicht.