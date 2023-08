Kostenexplosion bei Energie und Material, steigende Zinsen und als Folge ein Einbruch auf dem Immobilienmarkt: Bauträger geraten derzeit mächtig unter Druck und finanziell in Schieflage. Das Pleidelsheimer Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Was heißt das für die laufenden Projekte in Gechingen und Neuhengstett?