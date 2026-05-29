Insolvenz der Kikripp: Villinger Kita-Betrieb nur bis Ende Juni gesichert – Investor gesucht

Bei der Villinger Kikripp läuft die Betreuung der rund 70 Kinder vorerst weiter. Der Insolvenzverwalter macht jedoch deutlich: Ohne Investor droht der Kita zum 1. Juli das Aus.
Nachdem dank des Engagements von Eltern eine Lösung für Catering und Reinigung der Räumlichkeiten gefunden werden konnte, kann die Villinger Kindertagesstätte Kikripp ihren Betrieb im Juni regulär fortführen. Das teilt der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Pehl von der Kanzlei Schultze & Braun am Freitag mit. Demnach sei es gelungen, die Betreuung der Kinder bis zur geplanten Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Juli sicherzustellen.