Insolvenz bei Mauser Oberndorfer Unternehmen äußert sich

Wie vergleichbare Unternehmen sei man vom tiefgreifenden strukturellen Wandel der Automobilindustrie betroffen. Der Dieselskandal, die Umweltdebatte und die Hinwendung zum Elektromotor hätten nicht nur zu Verunsicherung, sondern auch zu einer Absatzkrise am Markt geführt, teilt die Firma mit. Automobilhersteller hätten daraufhin nach Einsparpotenzialen gesucht, Budgets umgeschichtet und in vielen Fällen auf die Anschaffung neuer Werkzeugmaschinen für den Verbrennungsmotor verzichtet, was wiederum zu erheblichen Auftragsrückgängen beim Zulieferer Mauser geführt habe.