Insolvenz bei Autolöwen: Auto bezahlt, aber nie erhalten – „Wir wurden bewusst hinters Licht geführt“

Die Pleite des Haller Stellantis-Händlers hat für Kunden, die ihr Auto schon bezahlt haben, dramatische Folgen. Mindestens eine Betroffene hat nun Anzeige wegen Betrugs erstattet.

Eine Hiobsbotschaft erreichte kürzlich alle Kunden, die bei den Autohäusern der Schwäbisch Haller Autolöwen einen Wagen ange- oder bezahlt, aber noch nicht ausgeliefert bekommen haben: Die Kanzlei des vorläufigen Insolvenzverwalters teilte den Betroffenen schriftlich mit, dass weder das bezahlte Geld noch die Fahrzeuge freigegeben werden können.

„Wir wissen, was das Auto für die Kunden bedeutet und dass sie im Alltag darauf angewiesen sind. Gleichzeitig müssen wir Rechtssicherheit schaffen und sämtliche rechtliche Vorgaben beachten. Daher war es uns nicht möglich, für die Kunden, die bereits eine Anzahlung geleistet oder sogar den vollständigen Kaufpreis entrichtet haben, eine Herausgabe der Fahrzeuge zu ermöglichen. Hier ist die Sachlage nach intensiver Prüfung und Diskussion leider eindeutig. Auch ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Trotz aller Bemühungen war jedoch keine andere Lösung für die Kunden darstellbar. Das bedauere ich ausdrücklich“, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Markus Schuster. Es bleibe nur die Möglichkeit, sich in die Insolvenztabelle eintragen zu lassen und als Gläubiger das Verfahren abzuwarten. Schuster empfiehlt zudem, sich an den jeweiligen Hersteller zu wenden.

Geld ist futsch

Insgesamt handle es sich um rund 100 Fälle, teilt Ingo Schorlemmer, Sprecher der Kanzlei Schultze & Braun, auf Anfrage dieser Zeitung mit. Zu dieser Gruppe gehören auch Rita Ebbing-Koyro und Miriam Hanselmann. Beide hatten kurz vor der Insolvenz im Autolöwen-Standort Öhringen Fahrzeuge gekauft und bezahlt, aber nicht mehr ausgeliefert bekommen. Ebbing-Koyros Kaufvertrag datiert auf den 13. März, überwiesen hat sie den vollen Betrag von 16.200 Euro für einen Peugeot 208e am 16. März, rund sechs Wochen vor der Insolvenz.

Hanselmann bestellte am 11. April einen Peugeot E-2008 und überwies 15.000 Euro am 14. April – nur zwei Wochen vor der Insolvenzanmeldung am 30. April. Besonders pikant: Hanselmanns Fahrzeug wurde wohl kurz zuvor noch um 25 Prozent reduziert. Begründet wurde der stattliche Rabatt von 5000 Euro mit einem Flottenwechsel im Autohaus. Zudem sei ihr gesagt worden, dass der Verkaufsprozess erst nach der Überweisung des vollen Betrags gestartet werden könne.

Die Ernüchterung folgt

Beiden wurden rund vier bis fünf Wochen Lieferzeit kommuniziert. Auf Nachfrage folgte bei Ebbing-Koyro Ernüchterung. „Nach vier Wochen Wartezeit wurde mir Mitte April gesagt, die Auslieferung dauere noch etwas“, berichtet sie. Ende April hieß es dann, der Bestand sei „aufgrund von Ungereimtheiten vom Hersteller geblockt“, sagt die 55-Jährige. Sie bekam über das Wochenende noch einen kostenlosen Mietwagen, nachdem sie ihrem Unmut Luft gemacht hatte. Bei der Rückgabe desselben wurde ihr vom Autohaus-Personal mitgeteilt, dass die Autolöwen Insolvenz angemeldet hatten.

Als Hanselmann nach der Überweisung nach dem Wagen fragte, wurde ebenfalls auf den Flottenwechsel verwiesen und Geduld gefordert. Bei der nächsten Nachfrage wurde ihr eine Großbestandsprüfung genannt, die eine Auslieferung momentan verhindere. „Das muss einen Tag vor der Insolvenzanmeldung gewesen sein“, erinnert sie sich.

Verdächtiger Kommentar auf Kununu

Vor dem Kauf hatte Hanselmann noch recherchiert und war auf der Internetplattform Kununu auf eine negative Bewertung des Händlers gestoßen. „Ich habe zu dem Zeitpunkt aber nichts darauf gegeben, weil ich einfach einen frustrierten ehemaligen Mitarbeiter des Autohauses vermutet habe“, sagt die 46-Jährige (Anm. d. Red.: Es handelt sich um eine noch immer öffentlich zugängliche Bewertung aus dem April 2026, in der der Verfasser unter dem Punkt Image einen Stern und die Beurteilung „Insolvenz wird verschoben“ abgegeben hat).

Von rechtlicher Seite erhoffen sich sowohl Ebbing-Koyro als auch Hanselmann wenig. „Ich bin direkt zur Anwältin gegangen, aber diese sagte mir, dass ich mit einem bis zwei Prozent des überwiesenen Geldes rechnen könne, mehr nicht“, sagt Ebbing-Koyro, also rund 150 bis 300 Euro. „Der Rest sei futsch“, ärgert sich die Kundin, die nun ohne Auto den Arbeitsweg mit dem Fahrrad zurücklegen muss – immerhin 17 Kilometer. „Bei gutem Wetter geht das“, beweist sie Galgenhumor. Bei Peugeot habe sie, wie empfohlen, Beschwerde eingelegt und eine Fallnummer erhalten, mehr Informationen bislang jedoch nicht.

Kunden stellen Strafanzeige

Hanselmann hat indessen Anzeige bei der Polizei erstattet. Für sie und ihren Mann Andreas sprechen die Umstände „einfach dafür, dass wir bewusst hinters Licht geführt wurden“. Auch Ebbing-Koyro fühlt sich betrogen. „Die Auslieferung wurde vom Autohaus verzögert, bis schließlich die Insolvenz angemeldet wurde“, vermutet sie. Hanselmann hofft, dass andere Geschädigte es ihr mit der Anzeige gleichtun und vielleicht über diesen Weg noch eine Möglichkeit besteht, zumindest einen Teil des verlorenen Geldes zurückzubekommen.

Bessere Nachrichten hatte die Kanzlei indes für zwei weitere Fallkonstellationen: Für Leasingfahrzeuge, die bestellt, aber noch in der Produktion sind, sowie Fahrzeuge, die gekauft oder geleast, aber noch nicht ange- oder bezahlt wurden, wollen Stellantis und die herstellereigene Bank „Alternativlösungen“ erreichen, die über andere Händler abgewickelt werden sollen.

Derweil bestätigt Schorlemmer, dass es Kaufinteressenten zumindest für einzelne Standorte der Autolöwen-Gruppe gibt. Genauere Informationen sollen folgen, wenn das Insolvenzverfahren offiziell eröffnet ist, derzeit laufe noch das vorläufige Insolvenzverfahren. Auch dann erst kann die Summe beziffert werden, um die es bei der Pleite des Händlers insgesamt geht.