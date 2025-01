Inseltreffen mit Söder und Spahn?: Merz mutmaßlich am „Hamburger Hügel“ auf Mallorca

Laut Berichterstattung der Mallorca Zeitung verbrachten gleich drei führende Unionspolitiker das erste Januarwochenende auf der Insel. Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn wurde demnach von einem Leser beim Spaziergang an der Promenade im Meeresviertel Portitxol in Palma de Mallorca gesichtet. Sein Pressesprecher bestätigte einen „kurzen, privaten“ Urlaub mit Ehemann Daniel Funke.

CSU-Chef Markus Söder wurde in einem Linienflug nach Mallorca gesehen, wobei sein genauer Aufenthaltsort auf der Insel unbekannt blieb. Sein Besuch muss kurz gewesen sein, da er bereits am 6. Januar wieder beim Dreikönigstreffen der Münchner CSU anwesend war. Seinen 58. Geburtstag am 5. Januar hatte der Franke offenbar auf Mallorca gefeiert.

Friedrich Merz auf Mallorca?

Friedrich Merz soll laut dem Bericht der Mallorca Zeitung mit seinem Privatjet angereist sein und sich am „Hamburger Hügel“ zwischen Felanitx und Santanyí bei einem befreundeten Unternehmer aufgehalten haben, wobei sein Büro den Aufenthalt allerdings nicht offiziell bestätigen wollte. Im Gegensatz zu Robert Habeck setzt Merz im Bundestagswahlkampf nicht gerade auf persönlichen Touch mit kleinen Einblicken ins Privatleben – und liefert sich mit dem grünen Konkurrenten mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Sympathien der Deutschen.

Friedrich Merz im Porträt

Geboren am 11. November 1955 in Brilon (NRW)

1976-1982: Studium der Rechtswissenschaften in Bonn und Marburg

1989-1994: Mitglied des Europäischen Parlaments

1994-2009: Mitglied des Deutschen Bundestages

2000-2002: Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

2004-2014: als Rechtsanwalt bei der internationalen Kanzlei Mayer Brown

2009-2019: Vorsitzender des Aufsichtsrats von BlackRock Deutschland

2018: erste Kandidatur für den CDU-Vorsitz (Niederlage gegen Kramp-Karrenbauer)

2021: zweite Kandidatur für den CDU-Vorsitz (Niederlage gegen Armin Laschet)

Seit Januar 2022: Bundesvorsitzender der CDU

Ab 2024: Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl 2025

Mallorca-Affäre von Christian Wulff

Andererseits ist es verständlich, dass Spitzenpolitiker nicht viel Aufhebens um ihre Mallorca-Aufenthalte machen. Schlecht erging es zum Beispiel Ex-Bundespräsident Christian Wulff (CDU), der im Sommer 2010 in der Villa von Carsten Maschmeyer in Port d’Andratx geurlaubt hatte. Im Volksmund ist der Ort auch als „Düsseldorfer Loch“ bekannt, obwohl er sich teilweise auf Hügeln befindet.

Medien strickten daraus einen „Mallorca-Skandal“. Wulff hatte zwar angeblich für sein Familien-Appartement im Maschmeyer-Haus bezahlt, bedauerte aber hinterher den „entstandenen Eindruck“ einer zu großen Nähe zu bestimmten Unternehmern. Ein Jahr später musste er tatsächlich wegen mutmaßlicher Vorzugsbehandlung bei einer Kreditaufnahme zurücktreten.

Friedrich Merz sollte das indes nicht anfechten: Bei ihm ist ohnehin klar, dass er dem Arbeitgeberlager näher steht als der Arbeitnehmerseite. Und so etwas wie „Freunderlwirtschaft“ dürfte er bei seinem stattlichen Vermögen gar nicht nötig haben.

Von Mallorca zur CSU-Klausur

Bereits am 8. Januar waren Merz und Söder wieder gemeinsam bei der CSU-Winterklausur in Seeon-Seebruck anzutreffen. Ob man auf Mallorca gemeinsam an der Strategie für die heiße Phase vor der Bundestagswahl am 23. Februar tüftelte oder womöglich schon über Ministerposten sprach, war nicht in Erfahrung zu bringen. Eine kleine Wahlkampfpause hat sich das Duo beziehungsweise Trio aber sicher verdient.

Die Temperaturen im kleinen „Januar-Sommer“ auf Mallorca lagen jedenfalls zeitweise über 20 Grad und dürften für einen entsprechenden Erholungswert gesorgt haben. Die Zeit um den Jahreswechsel ist auf der Lieblingsinsel der Deutschen für ihre häufigen stabilen Schönwetterphasen bekannt.