Hungernde Bienen attackieren Hobbyimker in Harthausen

2 Statt Honigernte ist bei Hobbyimker Georg Miller in diesem Sommer Fütterung der Bienen mit Zuckerlösung angesagt. Foto: Gauggel

Hungersnot herrscht in diesem verregneten Sommer unter den fleißigsten Helfern der Obstbauern, den Bienen. Imker Georg Miller musste zu alternativen Methoden greifen, um seine Völker zu ernähren.

Winterlingen-Harthausen - "Das ist ein richtiges Katastrophenjahr für Bienen und Imker", sagt Georg Miller. Er betreibt eine kleine Imkerei auf einer Wiese etwas außerhalb von Harthausen und hat "so etwas bisher noch nie erlebt", wie er sagt.

Anstatt gefüllte Honigwaben aus den Bienenkästen zu holen, ist er gerade dabei, seine Völker mit Futter zu versorgen. Das Frühjahr war sehr nass und zu kalt, so dass die Baumblüte in und um Harthausen fast vollständig den Nachtfrösten zum Opfer gefallen sei, erklärt der passionierte Hobbyimker.

Als sich das Wetter besserte, seien die blühenden Wiesen in kürzester Zeit für die Silage und daran anschließend für die Heuernte gemäht worden. Das habe in diesem verregneten Sommer zur Folge, dass er etwa 70 Prozent weniger Honig schleudern konnte als in den vergangenen Jahren. Da sei es gut, dass man nicht davon leben müsse, erklärt Miller, der erst als Rentner das Imkern für sich als Hobby entdeckte.

Damit seine Völker ihre Brut ernähren und überleben konnten, musste Miller in den vergangenen Wochen etwa 20 Liter Zuckerlösung je Volk zufüttern. Dazu rührt er drei Kilogramm Feinzucker mit zwei Litern Wasser zu einem Sirup und gießt die dickflüssige Lösung aus dem Kanister in eine Wanne in der obersten Etage des Bienenstockes. Durch kleine Öffnungen gelangen die Bienen von den darunter hängenden Waben nach oben und können die Zuckerlösung aufsaugen.

Die Tiere hungern in diesem Sommer und sind deshalb angriffslustig

Dass seine Bienen in diesem Sommer regelrecht gehungert haben, hat Georg Miller noch auf ganz andere Art zu spüren bekommen: Bei einer Routinekontrolle ist Miller nach dem Öffnen des Stockdeckels von den ansonsten sehr friedlichen Honigbienen sofort heftig attackiert worden. Trotz seiner Schutzkleidung ist er von etwa zehn Bienen in das Sprunggelenk gestochen worden, was eine längere ärztliche Behandlung nach sich zog.

"So etwas ist mir bisher noch nie passiert", sagt Bienenfreund Miller und zeigt auf seinen immer noch nicht voll belastbaren Fuß. Er führt diese bisher nicht gekannte Aggressivität seiner Völker auf den Hunger der Bienen zurück, die in diesem Jahr einfach viel zu wenig Pollen und Nektar sammeln konnten. Da ist es gut, dass Miller noch einige Gläser vom vergangenen Jahr im Keller hat, und er hofft, dass sich so ein schlechtes Bienen- und Imkerjahr nicht wiederholt.