Insektenmehl in der Bäckerei: Der Villinger Bäckermeister Manuel Beha bezieht eine klare Position

1 Bäckermeister Manuel Beha verrät im Interview, was er vom Einsatz von Insektenmehl hält. Foto: Birgit Heinig

Im Gespräch mit unserer Redaktion informiert der Villinger Bäckermeister Manuel Beha, ob seine Kunden auf die Freigabe von UV-behandeltem Insektenmehl in der EU reagieren.









Pulver von gelben Mehlwürmern oder gemahlene Grillen in Lebensmitteln zu verarbeiten, das ist in der EU schon länger erlaubt. Nun macht eine Verordnung aus Brüssel den Weg frei, auch UV-behandeltes Insektenmehl zu verarbeiten, beispielsweise in Backwaren. Im Gespräch verrät der Villinger Bäckermeister Manuel Beha, ob das in seinem Betrieb in der Kanzleigasse eine Rolle spielt.