Insekten: Kein gutes Jahr für Wespen? Verregnetes Frühjahr hat Folgen

Das Herumschwirren der Wespen sei kein aggressives Verhalten, sagt die Expertin.

Kaum stehen Eis oder Kuchen auf dem Tisch, nerven die Wespen. In diesem Sommer ist es jedoch vergleichsweise ruhig. Wie kommt das?









Hilpoltstein/Berlin - Im Spätsommer können Wespen zu richtigen Plagegeistern werden, doch in diesem Jahr scheinen in Deutschland nicht so viele unterwegs zu sein wie in den Vorjahren. So wurden bei der Mitmachaktion "Insektensommer" im Juni und August weniger gesichtet als im selben Zeitraum 2023 und 2022. Ein Grund dafür könnte der viele Regen im Frühsommer gewesen sein, sagt die Insekten-Expertin Laura Breitkreuz vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Berlin.