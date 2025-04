Insekten in Superkolonien: Aggressive Ameise breitet sich in Deutschland aus

Aggressive Ameise breitet sich in Deutschland aus

Insekten in Superkolonien

5 Die Ameisenart gilt als bissig und aggressiv. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

Gebäude und technische Infrastruktur werden Wissenschaftlern zufolge von einer eingeschleppten Ameisenart bedroht. Inzwischen ist auch der Norden von der Tapinoma magnum betroffen.









Offenburg - Sie unterhöhlen Gehwege, dringen in Häuser ein und legen das Internet lahm: Ameisen der Art Tapinoma magnum breiten sich in Deutschland aus. Die Krabbler kämen nicht nur im Süden, sondern inzwischen auch in Köln und Hannover vor, sagte der Ameisenfachmann Manfred Verhaagh vom Karlsruher Naturkundemuseum bei einer Konferenz im badischen Offenburg.