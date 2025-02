Insekten in Mötzingen: Kinder lernen spielerisch etwas über Artenvielfalt

Neuer Bürgermeister in Rohrdorf Die Brechstange soll zu Hause bleiben

Die Wahl in Rohrdorf, mit einem eindeutigen Sieg für den Eutinger Hauptamtsleiter Daniel Jendroska, ist noch nicht allzu lange her. Wie blickt der baldige Bürgermeister auf seine Zeit im Amt? Welche Themen will er direkt angehen, worin sieht er die größten Herausforderungen? Im kurzen Gespräch gibt er Aufschluss.