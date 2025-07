Im Elsass werden zwei Tiere in Fallen in Mulhouse und bei Seléstat entdeckt. In der Nordwestschweiz werden 17 Funde bislang gezählt.

Der Japankäfer ist Anfang Juli in zwei Fallen im Ober-Elsass nachgewiesen worden, berichtet der staatliche französische Radiosender „France Bleue Alsace“.

Die Fundstellen befinden sich direkt am Bahnhof von Mulhouse-Ville und an der A 35 nördlich von Seléstat auf einem Parkplatz bei Ste. Hippolyte. Bislang seien keine landwirtschaftlichen Flächen betroffen, aber die Behörden warnen vor der Ausbreitung der invasiven Art, die bislang nur in der Nordwestschweiz gefunden wurde und sich dort ausbreitet.

Weitere Funde in Schweiz

Auch in den vergangenen Tagen wurden in den Kantonen Basel-Landschaft sowie BaselStadt Exemplare des schädlichen Japankäfers entdeckt. Die Käfer wurden in Fallen nachgewiesen, welche bisher noch ohne Befund waren, heißt es in einer Mitteilung.

Die beiden Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt haben den Befallsherd ausgeweitet sowie die Pufferzone angepasst. Das Ziel lautet weiterhin, den Japankäfer durch verschiedene Maßnahmen zu tilgen. Die aktualisierten Karten wurde von beiden Kantonen in der aktuellen Allgemeinverfügung veröffentlicht.

Die beiden Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt haben entschieden, per E-Mail in einem regelmäßigen Newsletter über aktuelle Entwicklungen rund um den Japankäfer zu informieren. Diese Informationen sind seit dem ersten Käferfund und aufgrund der rasch ändernden neuen Erkenntnisse regelmäßig mittwochs geplant.

Der Stand der Bekämpfung

Der Befall durch den Japankäfer wurde mit dem Beginn der Flugsaison 2025 so früh wie möglich erkannt. Zur diesjährigen Bekämpfung des Japankäfers benötigt es eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und die Forschungsanstalt Agroscope unterstützen die Kantone bei der Bekämpfung des Käfers. Das BLW koordiniert zudem die Maßnahmen mit dem benachbarten Ausland (Deutschland und Frankreich).

17 Funde bislang in Basel

Im Laufe dieser Saison wurden acht Japankäfer in Basel-Stadt und neun Japankäfer in Basel-Land entdeckt. Um die positiven Fallenstandorte wurde der Befallsherd (ein Kilometer Radius) ausgeweitet sowie die Pufferzone (fünf Kilometer Radius) Radius um den Befallsherd) angepasst.

Um die adulten Käfer zu bekämpfen, wurden gezielt an den Fundorten des Käfers das Fallennetz intensiviert und zusätzliche Käferfallen installiert. Diese Fallen dienten gleichzeitig der Beobachtung, um festzustellen, ob sich die Käfer weiter ausbreiten.