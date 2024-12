Weihnachtszeit in vergangenen Jahrzehnten Die Oberwolfacher Kreuzsattelhütte als Ziel für Wintersportler

Beim Blättern in den Annalen des Oberwolfacher Schwarzwaldvereins gibt es einige Aufzeichnungen über Nikolausabende, Weihnachten und Silvester unter dem Brandenkopf. Auch so manche Anekdote ist zu finden und der Leser bekommt einen Einblick in frühere Zeiten.