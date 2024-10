Ins Gleis gestürzt: Mann am Kölner Hauptbahnhof von Zug überrollt und getötet

1 Am Kölner Hauptbahnhof ist eine Person von einem Zug überrollt und getötet worden. (Archivlbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa

Ein Mann wird von einem Zug überrollt und stirbt. Er war zuvor offenkundig unabsichtlich angerempelt worden und ins Gleis gestürzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus.









Köln - Am Hauptbahnhof in Köln ist ein Mann von einem einfahrenden Zug überrollt und getötet worden. Er sei auf die Gleise gestürzt und von einem herannahenden ICE überfahren worden, teilte die Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Auswertung der Videoüberwachung am Gleis habe ergeben, dass der 53-Jährige am Gleis gerannt und von einem anderen Mann angerempelt worden sei, wodurch er in das Gleis stürzte.