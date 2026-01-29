Inoffizielle deutsche Meisterschaft: Hamburger SV, Bayer Leverkusen und mittendrin die Ü35 des FC Brigachtal

Was in Norderstedt am Wochenende alles geboten ist. Die Brigachtäler wollen erneut ins Finale kommen. Abwechslung gibt es auch noch mit Lotto King Karl.
An diesem Samstag ist es wieder soweit: In Norderstedt bei Hamburg geht es in der Moorbekhalle auf zwei Spielfeldern rund. Ausrichter ist der Hamburger SV. Der FC Brigachtal möchte – wie 2025 – wieder für eine Überraschung sorgen. Vor zwölf Monaten wurden die Brigachtäler bei der damaligen DM-Endrunde Zweiter hinter dem damaligen Champion Bayer 04 Leverkusen.