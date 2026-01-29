Inoffizielle deutsche Meisterschaft: Hamburger SV, Bayer Leverkusen und mittendrin die Ü35 des FC Brigachtal

Was in Norderstedt am Wochenende alles geboten ist. Die Brigachtäler wollen erneut ins Finale kommen. Abwechslung gibt es auch noch mit Lotto King Karl.

An diesem Samstag ist es wieder soweit: In Norderstedt bei Hamburg geht es in der Moorbekhalle auf zwei Spielfeldern rund. Ausrichter ist der Hamburger SV. Der FC Brigachtal möchte – wie 2025 – wieder für eine Überraschung sorgen. Vor zwölf Monaten wurden die Brigachtäler bei der damaligen DM-Endrunde Zweiter hinter dem damaligen Champion Bayer 04 Leverkusen.

Bei einem Testturnier in Villingen haben die Brigachtäler Kicker hinter dem Team Paradies Konstanz den zweiten Platz belegt und sich insgesamt in den vergangenen Wochen optimal auf die inoffiziellen deutschen Meisterschaften vorbereitet.

Attraktive Gegner

Das Turnier um den DM-Titel bei den Ü35-Teams wird in Deutschland immer beliebter. 24 Mannschaften treten in der Hansestadt am Samstag ab 10 Uhr bis in die Abendstunden an. Die Liste der prominenten Teilnehmer ist lang. Internationale Farbe bekommt das Turnier durch die Teilnahme des holländischen Club AVC Heracles Almelo.

Der FC Brigachtal muss sich in seiner Vorrundengruppe 3 mit dem VfL Wolfsburg, mit Union Berlin, dem HSV Barmbeck-Uhlenhorst, dem TSV Büsum und mit der Mannschaft von HR Rugenberger auseinandersetzen, bevor es vielleicht im Viertelfinale für die Schwarzwälder weitergeht.

Der FC Brigachtal stellt in dem illustren Feld das „Dorfteam“. Im Rahmenprogramm gibt es einen gemeinsamen Teamabend mit Sänger Lotto King Karl. Eine volle Halle in Norderstedt mit rund 800 Zuschauern wird erwartet, nachdem ein wochenlanger Ticketvorverkauf lief.

Die weiteren Vorrunden-Gruppen

Gruppe 1:Borussia Mönchengladbach, Alemannia Aachen, SG Egenbüttel, Golden Predators und SC Alemannia Lendersdorf.

Gruppe 2: 1. FC Magdeburg, Fortuna Köln, Heracles Almelo, Glashütter SV, Westfalia Kinderhaus und SG Melverode-Heidberg

Gruppe 4:Werder Bremen, Bayer 04 Leverkusen, Hamburger SV, 1. FC Quickborn, SG Asel/Harsum und FV Ettlingsweiler.

Der Titelverteidiger ist Bayer 04 Leverkusen.