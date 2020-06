Innsbruck/Endingen Nach Mord von Joggerin: Täter wegen weiterem Fall verurteilt

Die französische Studentin Lucile K. soll der Mann im Januar 2014 in Österreich mit zwei Schlägen auf den Kopf mit einer Metallstange getötet und danach sexuell missbraucht haben. Die Tatwaffe fand man damals in einem Fluss in Kufstein (Tirol). Überführt werden konnte C. unter anderem durch übereinstimmende DNA-Reste an seinen Opfern, den Abgleich seiner Handy-Daten und Mautdaten seines Lkw im Rahmen einer grenzüberschreitenden Fahndung mit den Behörden in Österreich. Im Raum stand während der Ermittlungen in Freiburg zudem die Frage, ob Catalin C. in seinem Heimatland im Jahr 2005 nicht auch beinahe eine 23 Jahre alte Prostituierte getötet haben könnte.

Catalin C. bleibt im Gefängnis

Bei dem Prozess in Innsbruck am Dienstag wurde unter anderem ein Gutachter vernommen, dem gegenüber Catalin C. im Rahmen seiner Untersuchungen in Freiburg beide Sexualmorde eingeräumt hatte und der dem Mann im Freiburger Prozess eine schlechte Prognose in Sachen seiner Gefährlichkeit ausgestellt hatte. Während die Verteidigerin des Angeklagten am Dienstag in Innsbruck betonte, die DNA-Spuren ihres Mandanten könnten auch auf rund 158 000 andere Personen passen, hielt die Anklage Catalin C. entgegen, dass sein Genmaterial an der toten Lucile K. ihn mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:200-Milliarden als Täter belaste und es keine Zweifel an seiner Schuld gebe.

Am Ende des eintägigen Prozesses, der wegen der Corona-Krise um drei Monate verschoben worden war, wurde Catalin C. schließlich für den Mord an Lucile K. und wegen Störung der Totenruhe verurteilt. Ein Strafmaß wurde nicht verhängt, da er bereits in Deutschland eine lebenslange Haftstrafe absitzt. Das Urteil der acht Geschworenen fiel einstimmig, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Abgeschlossen ist der Fall damit ohnehin noch nicht: In Freiburg wird der Rumäne vermutlich Anfang des kommenden Jahres noch einmal vor Gericht gestellt. Nachdem der Bundesgerichtshof 2019 die verhängte Sicherungsverwahrung gegen den Mann als rechtsfehlerhaft erkannt hatte, muss darüber nochmals verhandelt werden. Das Mordurteil aus Freiburg ändert sich dadurch aber nicht, und Catalin C. bleibt im Gefängnis.