Innovationspreis in Baden-Baden: Wie Unternehmer Martin Herrenknecht an Lothar Späth erinnert

Zum vierten Mal ist der Lothar-Späth-Award an junge Unternehmen verliehen worden. Mit-Initiator und Juror Martin Herrenknecht erinnerte an den Namensgeber des Preises.
„F ür mich persönlich war Lothar Späth ein prägender Charakter – und ein Visionär“, erklärte Martin Herrenknecht bei der feierlichen Siegerehrung im Baden-Badener Kurhaus. Der Schwanauer Unternehmer sprach mit viel Respekt vom ehemaligen Südwest-Ministerpräsidenten. In Anekdoten blickte er auf den 2016 gestorbenen Späth und ganz persönliche Erfahrungen mit dem „Cleverle“ zurück.